E-steps: illegaal en toch populair. De pakkans is niet zo groot, maar je bent niet altijd verzekerd

De e-step is verboden in Nederland. Ook ben je met zo’n step niet altijd verzekerd. Toch rijden er bijna 170.000 rond, volgens recent onderzoek. En de populariteit groeit.

Amsterdam

Tientallen mensen rollen voorbij op geluidloze voertuigen die zo uit de toekomst lijken te komen: elektrische steps, one wheels, hoverboards en meer. Het is de zomer van 2018, Peter Nieman en zijn zoon Hector organiseren in Amsterdam een tocht door het Vondelpark voor licht elektrische voertuigen (LEV’s). ‘Een groot succes, tot de politie er een eind aan maakte’, vertelt Peter (54). ‘Iedereen moest gaan lopen, anders zouden ze ons beboeten en de voertuigen in beslag nemen.’

Dat de steps nu, drie jaar later, in Nederland nog steeds illegaal zijn, hadden ze destijds niet kunnen vermoeden. Na het ongeluk met de stint in Oss in 2018 – het jaar dat het gebruik van de elektrische step in Europa een vlucht nam – voerde Nederland strenge..

