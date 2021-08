Etappe 20 - Met een ‘iiskâld’ ijsje in de hand over de Elfstedenroute naar Leeuwarden

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de twintigste etappe fietst Aliene Boele.

Het is de tweede keer dit jaar dat ik op pad ga voor Aan de ketting. Voor mijn vorige etappe, van Maassluis via Delft en Leiden naar Alphen aan den Rijn, had ik een fles zonnebrand mee. Vandaag stop ik bij de bushalte van Joure een regenpak in de fietstassen. Enigszins geïntimideerd door de weersverwachtingen, check ik of mijn telefoon tegen water kan. ‘Waterdicht is hij niet, wel waterbestendig’, lees ik online. Het zal wel. Ik start de navigatie en ga op pad.

Joure, of ‘Jouwer’ voor de Friezen, is van oudsher geen stad, maar te groot voor een dorp. Een ‘vlecke’ dus. Pal achter de winkelstraat ligt Museum Joure. Hier, middenin het centrum, staat het winkeltje, het woonhuis en de fabriek waar Douwe Egberts Koffie en Thee ooit begon...

