Stadsstrand De Zeven Slootjes is een oase van rust in Utrecht om de hectiek af te schudden

Stranden ver van huis lijken altijd mooier en witter. Terecht? Nederland heeft 450 kilometer kustlijn en ontelbare zoetwaterstrandjes. Op zoek naar onbekende parels in eigen land. Vandaag stadsstrand De Zeven Slootjes in Utrecht.

Het stadsstrand bij de Zeven Stroompjes (ook de Zeven Slootjes genoemd) in de Voorveldse Polder in Utrecht is als een fata morgana. Of beter: het is een paradijsje dat zo verstopt ligt dat het voelt als een hemels geschenk als je er voor het eerst komt. Hoe kan hier vlak bij het drukke verkeersplein de Berekuil in Utrecht-Oost, de Biltsestraat en de A27 zo’n lieflijke oase van rust en groen liggen?

Een meertje met een mooi zandstrand eromheen dat wordt omzoomd door hoge bomen en grasweiden. De zon glinstert in het water, de bomen ruisen en onttrekken het meertje aan het zicht; vanaf een fiets-wandelpad dat door de Voorveldse Polder loopt, ..

