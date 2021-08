‘Overheid kan niet genoeg beschermen bij Marengo’

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong, die samenwerkten met de vorige maand vermoorde Peter R. de Vries, stellen dat de overheid niet in staat is om de veiligheid van kroongetuigen en andere betrokkenen te waarborgen.

Den Haag

De Vries was volgens de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces ten onrechte verzekerd door de politie dat hij zich geen grote zorgen hoefde te maken over zijn veiligheid. Dat zeiden ze donderdag in een persconferentie na afloop van een bezoek aan het ministerie van Justitie, waar zij een onafhankelijk onderzoek eisten naar alle moorden rondom het Marengoproces.

Op 1 maart 2021 ontving Peter R. de Vries volgens Schouten een appje van een veiligheidsadviseur van de politie Midden-Nederland die was aangewezen om zorg te dragen voor de veiligheid van Peter R. de Vries. ‘Wij konden uit dat bericht eigenlijk niets anders opmaken dan dat we ons geen grote zorgen hoefden te maken over een ophanden zi..

