De zoete smaak van Friesland

In Ens stap ik op de fiets en na een uur bereik ik Bant, een klein dorp boven Emmeloord. Er is niet veel te beleven, maar wie in Bant komt, kan niet om de Bantsiliek heen. Deze voormalig rooms-katholieke kerk werd in 1955 gebouwd en ligt midden in het polderlandschap. De kerk is nu eigendom van de plaatselijke PKN; de voormalige Mariakapel is een stilteruimte die op doordeweekse dagen toegankelijk is voor bezoekers die even willen mediteren of een kaarsje willen opsteken. De roodfluwelen kussens in de stilteruimte nodigen uit om even te gaan zitten, en in een kastje staan wat Bijbels voor wie iets wil lezen.

Na de stilte van Bant voelt het alsof er een nieuwe wereld opengaat als ik Lemmer binnenfiets. De havens liggen vol boten, toeristen..

