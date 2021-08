Overleven op overvolle wegen

Amersfoort

plan je reis vooraf

De ANWB adviseert andere jaren vaak om een dag later te vertrekken, maar dat heeft dit jaar weinig zin. Naar verwachting wordt het komende zondag net zo druk op de weg als op zaterdag. Wel kan het volgens de ANWB helpen om later op de dag te vertrekken. Als je halverwege de ochtend pas vertrekt, zijn de files wellicht al opgelost voordat je er bent. Bekijk ook voor vertrek de geplande route, zodat je weet waar de knelpunten zitten. Op de website van de Duitse ADAC en het Franse Bison Futé staat actuele informatie over de situatie op de wegen. En kom je door Frankrijk, Portugal, Spanje of Italië? Koop dan een tolbadge. In deze landen kan je met ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .