Definieer homoseksualiteit zuiver

In gesprekken over seksuele diversiteit blijkt al gauw dat de gesprekspartners verschillende definities hanteren. Want wat is homoseksualiteit? Wie mag het zeggen?

Ik hoop dat we thuis, in de kerk en op school met zijn allen jongeren helpen de verbinding te leren leggen tussen seksuele diversiteit en het evangelie van de Zoon van God.

In een opiniebijdrage in deze krant (2 augustus) voert Henriëtte Boersma een terecht pleidooi om praten over seksuele diversiteit niet over te laten aan scholen, maar het er ook thuis en in de kerk over te hebben. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn: ‘Mensen merken dat ze bij dit gevoelige thema om woorden verlegen zitten.’ Herkenbaar voor iedereen die ook maar enige ervaring heeft met een gesprek over seksuele diversiteit.

Boersma deelt bevindingen die ze heeft opgedaan in het kader van haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van de lesmethode Homo in de Klas. Eén daarvan is dat bleek dat jongeren uit de Bijbel weinig over dit onderwerp hebben meegekregen: ‘Ze kennen de bijbelteksten niet waarin homoseksualiteit afgewezen wordt..

