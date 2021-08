Duizend euro voor getroffen Limburgse huishoudens. ‘Wij kunnen het geld goed gebruiken’

Inwoners ruimen puin na de wateroverlast in Valkenburg aan de Geul. De hevige regenval en overstromingen in Limburg hebben voor veel schade gezorgd.

Maastricht

Bijna elf miljoen euro heeft de actie Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds tot nu toe opgeleverd. In eerste instantie was de opbrengst alleen bedoeld voor lokale initiatieven, zoals muziekscholen en sportverenigingen. Na aandringen van donateurs heeft het fonds besloten een deel van de donaties te geven aan zwaar getroffen individuele huishoudens. ‘De opbrengst is zo overweldigend dat het mogelijk is om zowel huishoudens als burgerinitiatieven te steunen’, zegt woordvoerder Frans Gunnink van het Nationaal Rampenfonds

Limburgers hebben vanaf vandaag tot en met 16 augustus de tijd om via de website van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg een aanvraag te d..

