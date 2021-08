Etappe 18 - Van Hoogeveen langs de plassen naar de polder

Henk Selles is 88 jaar en stapt graag op de fiets. Net voorbij Meppel rijd ik hem achterop. Hij is onderweg naar Zwartsluis, maar is de beroerdste niet en fietst met me mee naar het iets noordelijker gelegen Wanneperveen. Henk is een geboren en getogen Meppeler, maar zijn voorgeslacht is afkomstig uit Kampen. Zijn vrouw Euphemia (‘maar ik noem haar altijd Femmie’) is al meer dan tien jaar ziek, dementie. Ze verblijft in een verzorgingshuis, waar Henk sinds kort ook woont. ‘Er komt een moment dat ze me niet meer herkent. Nu denkt ze soms dat ik haar vader ben. Als ik dan zeg dat ik haar man ben, begint het weer te dagen. Het is moeilijk, verdrietig soms, maar geen reden voor een scheiding. Ik prakkiseer er niet over. Ik ga gewoon vaak fie..

