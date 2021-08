Organisatie introductieweken in onzekerheid door late besluiten kabinet

Amersfoort

In stadsbrede introductieweken kunnen eerstejaars studenten kennismaken met de stad waar ze gaan studeren. Het kabinet heeft nu besloten dat kleine evenementen, waaronder deze weken vallen, wel kunnen plaatsvinden. Dit zorgt voor gehaast overleg bij de organisatoren over de gevolgen voor hun activiteiten. Terwijl de eerste introductieweken over anderhalve week al beginnen, weten zij dus nog steeds niet welke vorm hun evenementen gaan krijgen. ‘Het lastige is dat we ons niet kunnen voorbereiden op het goede scenario’, zegt voorzitter Willemijn Griep van de Groningse KEI-week. Dat zegt ook Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). ‘Het is pijnlijk dat er zoveel onzeker blijft en pas zo laat bekend wordt w..

