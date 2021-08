Honderden mensen lopen stille tocht in Rotterdam

Rotterdam

Honderden mensen hebben dinsdagavond meegelopen tijdens een stille tocht voor de 15-jarige jongen die donderdag werd doodgestoken in de wijk Beverwaard in Rotterdam. In het park waar de jongen vorige week overleed, sprak een familielid de mensen toe. ‘Laat Joshua de laatste zijn. Het is tijd dat wij opstaan.’ Volgens de vrouw hebben kinderen een betere toekomst nodig. ‘Zinloos geweld moet stoppen.’

Vrijdag meldde zich een leeftijdsgenoot bij de politie. Hij is aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident. Zijn precieze rol wordt nog onderzocht. De reden voor de fatale steekpartij was waarschijnlijk een ruzie. <

