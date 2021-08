Na drie weken van aaneengesloten stijgingen heeft het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen zich dinsdag gestabiliseerd. Het gemiddeld aantal nieuwe coronagevallen van de afgelopen week is gedaald tot 3001. Dat is het laagste aantal sinds begin juli.

Bilthoven

Het aantal mensen dat vanwege het coronavirus in het ziekenhuis belandt, stijgt niet meer. In de afgelopen week zijn 541 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een week geleden werden er 538 opnames gemeld. Op de intensive care belandden deze week 130 personen, vorige week waren dat er 115. De opnames zijn aanzienlijk meer dan in de weken ervoor. Eind juni en juli kwamen er per week zo’n vijftig tot honderd mensen in het ziekenhuis terecht. Het aantal positieve tests blijft snel dalen. Vorige week waren er 37.343 nieuwe coronagevallen, in de afgelopen week kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 21.005 meldingen binnen. Er werden iets meer overlijdens geregistreerd. Vorige week overleden ..

