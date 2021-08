De winnaars en verliezers van de natte zomer

winnaar: de naaktslak

Als je de gemiddelde tuinier naar naaktslakken vraagt deze zomer, zullen de woorden ‘invasie’ en ‘plaag’ snel vallen. Maar volgens Adriaan Gmeling Meyling valt het allemaal wel mee. ‘De naaktslakken zijn dit jaar alleen zichtbaarder’, stelt de voorzitter van stichting Anemoon, die onderzoek doet naar land- en zoetwaterweekdieren. Het vochtige weer is ideaal voor alle slakken. Om zich voort te bewegen, gebruiken de naaktslakken slijm, legt Gmeling Meyling uit. ‘Daarvoor hebben ze vocht nodig.’ Als het te warm is, kruipen de diertjes dan ook onder een steen, een boomschors of zelfs onder de grond. ‘Maar tijdens of na een regenbui kunnen ze mooi ronddwalen op zoek naar eten.’

Er zijn volgens stichting Anemoon dus niet op..

