‘Verwaarloosde ezel zeldzaam’

Dieren komen vaak in de problemen door mensen en worden dan verzorgd door andere mensen. Journalisten van het Nederlands Dagblad gaan deze zomer langs bij dierenopvangcentra. Vandaag: de Ezelsociëteit te Zeist.

Zeist

Het is heerlijk sereen bij de Ezelsociëteit. Van de buren van begraafplaats Zeister Bosrust hoef je weinig geluidsoverlast te verwachten. En aan de overkant van de weg ligt de campus van voetbalbond KNVB – over ezels gesproken. Maar met zo’n stereotype gaat het gelijk mis, zegt Ezelsociëteit-directeur Hans Signer (60), een joviale, zongebruinde man die op klompen onvermoeibaar over ‘zijn’ terrein van 3000 vierkante meter banjert. ‘Ezels hebben de naam dom, lui en koppig te zijn. Maar daar klopt niets van. Een ezel doet alles voor je, zolang hij het nut maar begrijpt. Een paard kun je eindeloos rondjes laten rennen door een zandbak, dat zal een ezel nooit doen. Die denkt bij het tweede rondje: Hier ben ik al geweest, laat maar. En ee..

