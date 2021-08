Etappe 17 - Langs de kathedraal in het bos naar Hoogeveen

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de zeventiende etappe fietst Maaike Legemaat.

(beeld nd)

De blauwe lucht doet mooie beloftes als ik de sleutel in de ND-fiets op station Hardenberg steek en wegfiets. Binnen een kilometer heb ik spijt van mijn kledingkeuze: een warme trui plus jasje, voorbereid op een koele zomerdag. Maar de zon straalt op mijn rug: niets veranderlijker dan het weer.



Station Hardenberg - beeld nd

Die waarheid kennen ze bij camping De Kleine Belties maar al te goed. Als ik aankom, is het er gezellig druk. Tieners rennen voetballend heen en weer, het plein bij de animatie zit vol. De kinderen van de camping moeten ‘boeven gaan zoeken’ en lopen in optocht de camping op. Het is een stralende vakantiedag. Niets wijst erop dat een campingveld dit weekend nog vol water liep na een hoosbui. Kampeerders kregen natte voet..

