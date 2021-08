In Nijmegen is geen spoor van de Romeinen meer te herkennen

Een kunststof zuil en twee blauwe lijnen: dat is ongeveer alles wat in Nijmegen nog herinnert aan het verleden van de stad, ooit ‘hoofdstad van Romeins Nederland’. Pijnlijk, nu juist dat verleden op de werelderfgoedlijst van de Unesco is gezet.

De ‘Romeinse’ zuil in Nijmegen-Oost is van kunststof en gemaakt in de Filipijnen.

Nijmegen

‘Dit is dus een visualisatie naar het Romeinse verleden’, wijst Paul van der Heijden. We staan op de Bronsgeeststraat in Nijmegen-West. Dwars over het plaveisel zijn een paar blauwe banen aangebracht. Die moeten symboliseren dat hier in de Romeinse tijd een stadsgracht liep.

De vraag is wie dat snapt. Om het te begrijpen moet je weten dat wij hier boven op de resten van Ulpia Noviomagus Batavorum staan, een tweeduizend jaar oude stad, destijds de grootste van Nederland. ‘Dan is dit wel erg minimaal’, beaamt Van der Heijden, directeur van Romeinen.nu, dat zich inzet voor het promoten van de Romeinse geschiedenis in Nederland.

werelderfgoed

De Neder-Germaanse limes,..

