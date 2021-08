Theorie rijbewijs-examen ligt onder vuur. Is het examen aan herziening toe?

Het slagingspercentage voor het theorie-examen voor het rijbewijs is al jaren laag. Kandidaten klagen dat het te moeilijk is. Louche aanbieders van eendagscursussen profiteren daarvan. Is het examen aan herziening toe?

Rijswijk

Vijf jaar geleden is het inmiddels dat Lisa Helvesteijn (23) haar eerste poging waagde voor het theorie-examen in Rijswijk. ‘Hoeven we niet voor te leren’, zei ze tegen haar vriend. ‘Dat halen we makkelijk.’ Maar dat viel vies tegen. Hoe vaak ze het sindsdien heeft geprobeerd, weet ze niet. Ze is de tel kwijt. ‘En wat heeft het me een hoop geld gekost.’

Waarom het telkens niet lukt, weet ze niet precies. Ook schoolexamens vond ze lastig, haar moeder moest haar soms ‘echt op de stoel zetten’. Maar voor haar opleiding Helpende Zorg en Welzijn haalde de medewerker in de gehandicaptenzorg, zonder te leren, haar toetsen. ‘Als iets me interesseert, kost het me geen moeite. Ik heb weliswaar een concentratieprobleem, maar ik ben niet dom...

