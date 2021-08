Moeten peutermeisjes al een bovenstukje dragen? ‘Laat kinderen nou alsjeblieft kinderen zijn’

Dat enkele kinderdagverblijven ouders verzoeken hun dochtertjes een zwempak mee te geven in plaats van alleen een zwembroek, leidt tot discussie. Is zulk beleid verstandig of overdreven?

'Er bestaan mensen die misbruik maken van momenten waarop kinderen bloot zijn of zwemkleding dragen. Doe daar niet paranoïde over, maar wees er wel bewust van.'

Dat enkele kinderdagverblijven ouders verzoeken hun dochtertjes een zwempak mee te geven in plaats van alleen een zwembroek, leidt tot discussie. Is zulk beleid verstandig of overdreven?

‘Een bovenstukje voor peuters werkt niet preventief maar juist versterkend qua seksualisering.’

Amstelveen

Op sommige kinderdagverblijven mogen tweejarige meisjes niet meer in hun blote buik buitenspelen als het warm is. Dat komt voort uit ‘doorgeslagen bezorgdheid die van dag tot dag lijkt te groeien’, vindt Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang). ‘Ik vrees dat die trend uit de Verenigde Staten is komen overwaaien.’ Bij zijn vereniging meldden zich eerder ouders die boos waren omdat hun kinderopvang had gem..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .