Ouwe gympies als cadeautje

Wanneer ik vrijdag googel op Hengelo – waar Mattie Meints en Elly Kamphuis de fiets in de stalling hebben gezet – kom ik een artikel uit de Tubantia tegen over De Sneakerfabriek, waar ouwe gympies worden schoongemaakt, gerepareerd en gecustomized. De kersverse start-up heeft net een prijs gekregen van 5000 euro uit het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. Die prijs wordt elk jaar uitgereikt aan duurzame en sociale projecten in de regio. De Sneakerfabriek opereert onder de vlag van Stichting Brug naar Werk, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, en blijkt vlak bij het station gehuisvest te zijn.

In mijn hoofd ontvouwt zich een plannetje. In mijn gezins-app vraag ik of iemand toevallig nog een paar oude sneakers overheeft, en warempel, middelste zoon reageert.

Dus reizen mijn lief en ik maandagmorgen met een cadeautje naar Hengelo, en melden we ons op de bonnefooi bij re-integratiebureau Aksept, onder wiens dak De Sneakerfabriek blijkt te huizen. En toevallig is initiatiefnemer Rick Venus (40) aanwezig. Eigenlijk is het de eerste dag van zijn vakantie, maar hij had nog een snelle afspraak op kantoor. Hij neemt ons cadeau met een lach op zijn gezicht in ontvangst. ‘Normaal ben ik moe als ik eindelijk vakantie heb. Maar dit jaar niet. Ik ben nog nooit met zo veel energie mijn vakantie in gestapt. Na de schoolvakantie gaan we vol gas..

