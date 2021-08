Na het water voert Valkenburg nu strijd met de verzekeraar

Is de schade in Valkenburg veroorzaakt door ‘horizontaal’ of ‘verticaal’ water? Dat is de inzet voor het al dan uitkeren door de verzekeraars. Vooralsnog staan de Limburgers met lege handen.

Valkenburg

Het heeft niet lang geduurd. Twee weken nadat Valkenburg was opgeschrikt door een hevige overstroming, zijn de toeristen weer terug. Ze slenteren door de binnenstad en speuren naar sporen van het hoogwater. Maar de straten zijn geveegd en plantsoenen aangeharkt, en dus drommen ze samen bij de enige afzetting die nog over is. Tussen de kieren van het hek gluren ze naar het zwaarst getroffen gebied. Wie rauw leed verwacht, komt bedrogen uit. Het vocht is verdampt en het meeste puin is geruimd. De kromgetrokken vloeren, het meubilair en de kapotte apparatuur zijn door af- en aanrijdende vrachtwagens opgehaald. Wat in de Grotestraat Centrum is overgebleven, zijn restjes elektra en sloopafval, bijeen geveegd aan weerszijden van de s..

