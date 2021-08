Immunoloog Van Egmond: ‘Ik hoop dat we eerst de rest van de wereld gaan vaccineren’

Vanaf volgende maand kunnen in Groot-Brittannië mensen van vijftig jaar en ouder en andere kwetsbare groepen hun mouw opstropen voor een derde inenting tegen het coronavirus. Een zogenoemd ‘boostershot’ moet hen nog beter beschermen tegen de zeer besmettelijke deltavariant.

Is zo’n extra vaccinatie medisch gezien noodzakelijk? Of is het, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie betoogt, immunologisch gezien beter om de vaccinatiegraad in arme landen op te schroeven? Eerder dat laatste, zegt Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan Amsterdam UMC, die als woordvoerder ook namens de Nederlandse Vereniging voor Immunologie spreekt. ‘Een pandemie los je niet op door haar lokaal aan te pakken.’

Wat voor effect heeft een derde vaccindosis op de..

