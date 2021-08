Boer Peter bezorgt duurzaam vlees bij mensen in de buurt: ‘Ik wil nog wat minder koeien’

De melkveehouderij die de opa van Peter van Rossum in Haarzuilens ooit begon, leverde te weinig op en had op die manier geen toekomst meer. Twee jaar geleden ging de knop om en begon hij als Boer Peter duurzaam vlees te leveren aan liefhebbers in de omgeving. Zijn bedrijf telt inclusief kalveren zeventig dieren. ‘Ik wil nog wel wat minder koeien.’

Haarzuilens

Toen een handelaar vijf euro gaf voor vier kalveren en hij ze wel mee moest geven omdat hij ze niet kon houden, was de maat vol bij Peter van Rossum uit Haarzuilens, een dorp onder de rook van Utrecht. ‘Neem ze mee en kom nooit meer terug’, zei ik. De melkveehouderij alleen bood hem en zijn gezin geen toekomst meer. De boekhouder had ook al eens gesuggereerd dat het misschien een goed idee was een baan te zoeken voor een paar dagen in de week omdat het zo niet meer kon.

Daarom ging twee jaar geleden het roer om en produceert hij samen met zijn vrouw Laura als ‘Boer Peter’ vlees dat hij zelf aan de man brengt en thuisbezorgt. Belangstellenden kunnen intekenen op vleespakketten en als 90 procent van een koe of jonge stier is verk..

