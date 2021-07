‘Afghanistan is nu onveiliger dan Syrië’

Wat is het probleem met het asielbeleid voor Afghanen?

Sinds de internationale terugtocht uit Afghanistan is begonnen, en de taliban de macht overnemen in grote gebieden van het land, gaat de veiligheidssituatie in Afghanistan met rasse schreden achteruit. Desondanks heeft Nederland het asielbeleid voor Afghanen niet aangepast en blijven gedwongen uitzettingen mogelijk. Samen met andere ngo’s roepen Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland daarom op tot een vertrekmoratorium voor Afghanen. Daarmee worden alle uitzettingen naar Afghanistan stopgezet. ‘Het Nederlandse asielbeleid voor Afghanen stoelt op verouderde informatie. De situatie in Afghanistan is de laatste maanden zo snel veranderd, dat je onmogelijk nu nog mensen kunt..

