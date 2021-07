Organisaties en asieladvocaten: ‘Uitzettingen naar Afghanistan direct stoppen’

Den Haag

‘Op dit moment vinden wij uitzettingen naar Afghanistan volstrekt onverantwoord’, zegt Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk Nederland. ‘De situatie escaleert daar enorm snel na de aankondiging van vertrek van de internationale troepen. Vooralsnog wordt het Nederlandse beleid gewoon doorgezet. Dat kan absoluut niet.’

Dat vindt ook migratie-onderzoeker Anouk Donse van Amnesty International. ‘Vanwege het snelle oprukken van de taliban in heel Afghanistan en de vele burgerslachtoffers die daarbij vallen, roepen wij de overheid op om per direct een vertrekmoratorium in te stellen voor Afghanistan.’ Dit houdt in dat alle uitzettingen naar Afghanistan worden opgeschort.

