Tieners tussen de 12 en 18 jaar mogen ook met het vaccin van Moderna worden gevaccineerd, adviseert de Gezondheidsraad donderdag. Tot nog toe was het vaccin van Pfizer het enige dat was goedgekeurd voor minderjarigen vanaf 12 jaar.

Den Haag

Het vaccin van Moderna is voldoende werkzaam en voldoende veilig, schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies aan het ministerie van Volksgezondheid. ‘Het kan adolescenten directe en indirecte gezondheidswinst opleveren en tegelijk bijdragen aan het afremmen van de epidemie.’

Op 29 juni adviseerde de Gezondheidsraad demissionair minister Hugo de Jonge al om de 12 tot 18-jarigen de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren. De Jonge nam dat advies een dag later over. Vanaf begin deze maand kunnen zij een afspraak maken voor een vaccinatieprik met het vaccin van Pfizer; dat was toen als enige vaccin door het Europees geneesmiddelenbureau EMA goedgekeurd voor gebruik in deze leeftijdsgroep. Nu ook het Moderna-vaccin voor hen is ..

