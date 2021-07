Meer asielzoekers naar Nederland door coronaversoepelingen

De versoepeling van de coronamaatregelen, waardoor reizen weer gemakkelijker is geworden, leidt ook tot een toename van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Zowel het aantal nieuwe asielverzoeken als het aantal ‘nareizigers’ zit in de lift.

Den Haag

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. In het tweede kwartaal deden 3355 asielzoekers een eerste aanvraag, terwijl er 2580 ‘nareizigers’ naar Nederland kwamen. Nareizigers zijn gezinsleden van asielzoekers die al eerder naar Nederland kwamen, en hier een verblijfsvergunning hebben gekregen. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er nog 2795 eerste asielaanvragen, en 1495 nareizigers. Het CBS schrijft de groei mede toe aan de versoepeling van de coronamaatregelen.

Opvallend is dat vooral het aantal nareizigers flink aantrekt. Dat aantal was ook in de periode vóórdat de coronacrisis in maart 2020 uitbrak, (lang) niet zo hoog als afgelopen kwartaal. Volgens het CBS is sprake van..

