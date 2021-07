Vroeger huizen voor de middenstand, nu slechts voor elite en expats

In een gewone Amsterdamse wijk kocht megabelegger Blackstone in 2018 een pakket huurwoningen. De buurt was woedend. En nu, tweeënhalf jaar later? De huizen zijn verbouwd, de expats gearriveerd. ‘Die mensen hebben niet veel tijd om iets voor de buurt te doen.’

Amsterdam

Voor wie deden ze dit eigenlijk ook alweer? Het gesprek valt even stil tijdens de vergadering in de Buurtkamer in de Amsterdamse West-Indische Buurt. Een groep actieve wijkgenoten overlegt over de vergroening van de Corantijnstraat. Daar moet een kleine stadsoase ontstaan, met veel bomen, struiken, zitgelegenheid en ruimte om te spelen. De hele buurt zal er aangenamer, socialer en duurzamer door worden, denkt de commissie. Dat is goed voor iedereen, toch? Maar dus ook voor de huisbazen in de buurt, merkt iemand op. Die zullen hun huren ongetwijfeld nog verder opschroeven.

Toen stak de twijfel wel even de kop op, vertelt Catherina Giskes, een van de voortrekkers van het project. Oké, we helpen onze buren en de stad met die vergroe..

