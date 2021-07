Het schip dat het Suezkanaal blokkeerde, bereikt eindelijk de Rotterdamse haven

Het schip Ever Given, dat in maart de zeevaart in het Suezkanaal onmogelijk maakte, is eindelijk aangekomen in Rotterdam. Vier maanden later dan gepland kunnen de duizenden containers eindelijk van het schip af. Of de lading daarna ook bij alle eigenaren terechtkomt blijft de vraag. ‘Pas als het bij de klant staat, kan ik rustig ademhalen.’