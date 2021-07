De campagne ‘Rij Drugsvrij’ moet jongeren overtuigen veilig te reizen

Utrecht

Ook in coronatijd, zonder festivals en grote feesten, stappen jongeren onder invloed van drugs achter het stuur. Uit een online enquête van TeamAlert, die vorig jaar mei door 1200 respondenten werd ingevuld, blijkt dat een op de zes jongeren dat weleens doet. ‘Deze groep beginnende bestuurders vertonen het meeste risicogedrag in het verkeer. Ze zien het gevaar niet,’ zegt woordvoerder van TeamAlert Tom Plaum.

Sinds 2018 lanceert TeamAlert jaarlijks de campagne ‘Rij Drugsvrij’ om drugsgebruik in het verkeer tegen te gaan. Het streven van de organisatie is om het aantal jongeren dat betrokken is bij verkeersongevallen te verminderen. ‘De boodschap is niet dat je geen verdovende..

