Vergunningen bouw windmolens vernietigd, realisatie afspraken Klimaatakkoord vertraagd

Een groot aantal besluiten voor de bouw van windturbines wordt de komende tijd door de Raad van State vernietigd, omdat die in strijd zijn met het Europees recht. Daardoor loopt het realiseren van afspraken in het Klimaatakkoord op zijn minst ernstige vertraging op.

Tegenstanders van de komst van megawindturbines in de buurt van woningen en natuur voeren actie in Amsterdam.Â

Den Haag

De hoogste bestuursrechter vernietigde woensdag de besluiten voor de bouw van windturbines bij Houten en Oss, en eerder deze maand ook voor een windpark bij Delfzijl. ‘En er komen binnenkort zeker nog meer van dergelijke uitspraken’, kondigt de woordvoerder van de Raad van State aan.

Hoeveel besluiten voor het verlenen van een omgevingsvergunning nu onder druk staan, is niet precies bekend. ‘Wij schatten tien’, zegt de woordvoerder, ‘en daar zitten ook grote projecten bij.’ Overal in Nederland zijn bezwaarmakers in de weer tegen de komst van windturbines. Vaak omwonenden die gezondheidsschade vrezen (geluidsoverlast, slagschaduw) maar ook organisaties die milieuschade als bezwaar opvoeren.

Het is al de derde keer in korte tijd dat ..

