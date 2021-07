Minder treinen door personeelstekort ProRail

De verkeersleidingpost van ProRail in Zwolle.

Utrecht

De sprinter tussen Utrecht en Baarn reed woensdag tot halverwege de middag niet en op de trajecten Amersfoort-Amsterdam en Utrecht-Almere reden woensdag minder intercity’s, omdat het spoorbedrijf ProRail te weinig medewerkers beschikbaar had op de verkeersleidingspost in Utrecht. ‘We betreuren dat we dit besluit moeten nemen en adviseren reizigers een reisplanner te raadplegen’, schrijft ProRail op de eigen website.

Dit jaar schrapte de spoorwegbeheerder ProRail vaker dan vorig jaar ritten, omdat het team door ziekteverzuim onderbezet was. ‘De roosterdruk is zo hoog bij onze verkeersleidingsposten dat een enkele afmelding dit tot gevolg kan hebben. Erg vervelend voor reizigers en vervoerders’, zegt woordvoerder Martijn de Graaf. ‘B..

