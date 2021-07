Inspectie krijgt geen info over failliete ziekenhuizen

Twee overheidsinstanties die onderzoeken of bij de failliete IJsselmeerziekenhuizen sprake is geweest van belangenverstrengeling of ‘onbehoorlijke financiële constructies’, hebben geen recht op allerlei informatie van de ziekenhuizen.

Den Haag

De Raad van State vindt het terecht dat de curatoren die het faillissement afhandelen hebben geweigerd bepaalde informatie te verstrekken aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord, die onder dezelfde zorggroep vielen als het MC Slotervaart in Amsterdam, gingen eind 2018 failliet. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de curatoren eerder een dwangsom opgelegd om ze tot medewerking te dwingen, maar die werd al eerder door de rechter van tafel geveegd. De curatoren vinden dat de inspectie helemaal niet bevoegd is om de gevraagde informatie op te eisen. De IGJ moet controleren of goede zorg wordt verleend, maar daar is geen sprake..

