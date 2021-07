Otters mogelijk remedie tegen invasie rivierkreeft

De inzet van otters is mogelijk een oplossing voor de invasie van Amerikaanse rivierkreeften, die in delen van het land voor grote overlast zorgen. Er is nog geen afdoende manier gevonden om de kreeften te bestrijden. Otters eten in het najaar bijna uitsluitend rivierkreeften, blijkt uit een onderzoek van de Zoogdiervereniging en Natuurmonumenten.

Nijmegen

Omdat de otter lange tijd uit Nederland verdwenen was, is er weinig recent onderzoek naar de leefgewoonten van het dier. Nu gaat het weer goed met de otter. Het afgelopen jaar is het dieet van de dieren onderzocht in Nationaal Park Weerribben-Wieden in Overijssel. Dat heeft aangetoond dat otters niet alleen vis eten, maar vanaf september ook heel veel rivierkreeft. Als het koud wordt, gaan ze weer over op vis en in het voorjaar eten ze watertorren. Nader onderzoek moet uitwijzen waarom de otters zich vooral in een bepaalde periode op de rivierkreeften storten.

De exotische rivierkreeft is ongewenst omdat het dier de waterkwaliteit negatief beïnvloedt en holen in dijken graaft.

