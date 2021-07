Ivf-kosten zijn niet aftrekbaar voor homostellen en dat is ‘ontoelaatbaar’ oordeelt de rechter

Heteroseksuele stellen kunnen de kosten van een ivf-behandeling aftrekken van hun inkomstenbelasting. Een homostel kan dat nu nog niet. Dat is oneerlijk, oordeelde de rechtbank in Arnhem woensdag. De rechter wil dat de Tweede Kamer de fiscale regels nog eens goed onder de loep neemt.

Hoewel de overheid in belastingzaken over het algemeen veel ruimte heeft om zaken te beoordelen, gaat het in dit geval ‘om een kwetsbare groep die in het verleden is geconfronteerd met discriminatie’, legt de rechter uit.

Een homostel was de zaak begonnen, nadat de Belastingdienst in 2018 een deel van de kosten voor hun ivf-behandeling, via een draagmoeder in de Verenigde Staten, niet als aftrekpost wilde zien. Er was immers geen sprake van onvruchtbaarheid bij de twee mannen, oordeelde de dienst. Maar de Arnhemse rechtbank ziet dit nu anders. Volgens de rechter is er ‘geen relevant verschil’ tussen een heteroseksueel stel dat kampt met onvruchtbaarheid en een homoseksueel stel dat niet op een natuurlijke manier zwanger kan raken. De huidige situatie is daarom ‘ontoelaatbaar’.

