Etappe 13 - Tussen Veenendaal en Nijmegen lunchen in de kasteeltuin van Jan en Mieke

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de dertiende etappe fietst Aaldert van Soest.

Hemmen is een schattig plaatsje: een kerkje met een aantal witte huizen eromheen. Het wordt de Parel van de Betuwe genoemd. Ooit stond er een kasteel, maar dat is in 1945 verwoest door de geallieerden – de Duitsers zaten erin. Het kasteel is nooit herbouwd, maar de kasteeltuin trekt nog veel bezoekers.

Als ik net over de Linge ben gefietst, zie ik die tuin liggen. Er loopt een handvol mensen, en één man en vrouw met een schaar. Ze knippen bloemen af voor een boeket. Op mijn vraag of zij misschien beheerders zijn, volgt een onverwacht lange ontmoeting.

Jan en Mieke van den Brandhof zetten koffie en gaan er rustig voor zitten. Hij begint te vertellen over de geschiedenis van het kasteel. Te veel voor dit verslag. Het staat ook allemaal..

