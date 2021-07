In natuurgebieden zijn te weinig toiletvoorzieningen: ‘Een toilet in de natuur is goed voor lichaam én geest’

Nederland moet nog veel verbeteren in het aanbod van openbare toiletvoorzieningen, bijvoorbeeld in natuurgebieden, vindt de Toiletalliantie. De 37-jarige Marlies Zuelen weet waarom dat nodig is. Ruim twintig jaar lang kampte ze met een chronische darmontsteking.

Marlies Zuelen weet uit ervaring hoe belangrijk het is snel een wc in de buurt te hebben, ook in natuurgebieden.

Kootwijk

Het dennenbos geurt aangenaam aan de rand van het Kootwijkerzand. De woeste Veluwse zandvlakte ligt vlak bij het dorpje Kootwijk in de gemeente Barneveld. Op een uit het zand stekende boomstronk wacht een verloren kindersandaal op een terugvinder. Met 700 hectare behoort de vlakte tot de grootste actieve zandverstuiving van West-Europa. Vanaf de 13,5 meter hoge cortenstalen uitkijktoren klinken opgewonden kinderstemmen en een paniekerige ouder. De toren biedt kilometers ver zicht. Zo is de punt van het monumentale zendgebouw Radio Kootwijk aan de horizon nog net te zien. Bij aankomst kijkt Marlies Zuelen (37) blij verrast om zich heen. ‘Ik woon in Amsterdam, dan is dit even heel wat anders. Heerlijk.’ Tot twee jaar geleden was ee..

