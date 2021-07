Omwonenden laten nu zelf onderzoek doen

Wijk aan Zee

Het ene na het andere onderzoek verscheen de afgelopen jaren over de gezondheidssituatie van de inwoners in de IJmond onder de rook van staalfabrikant Tata Steel, van het RIVM, van de GGD. De uitkomsten waren niet best. En toch gaan de inwoners en belanghebbenden nu zelf opnieuw onderzoek laten doen en metingen laten verrichten bij Tata Steel. Want elke keer hebben ze het idee dat er informatie wordt achtergehouden, zegt Ellen Windemuth van de Stichting IJmondig. ‘We vragen al heel lang aan de provincie om locatiegerichte metingen te doen, maar dat gebeurt gewoon niet.’

Daarom hebben een aantal instanties en stichtingen – waaronder Stichting IJmondig, Frisse Wind.nu, Schapenduinen – een budget van 1 miljoe..

