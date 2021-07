Oppositiepartijen eisen opheldering kabinet: ‘Geef toelichting op gasoverleg’

De oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks willen opnieuw opheldering van het kabinet over het overleg tussen Nederland, Rusland en bedrijven zoals Gazprom en Shell over energieprojecten.

De werkzaamheden binnen de speciaal hiervoor bedoelde werkgroep Energie gingen mogelijk toch verder dan demissionair premier Mark Rutte in maart de Tweede Kamer voorspiegelde, stellen de drie partijen naar aanleiding van een artikel dinsdag van Follow the Money en The Investigative Desk. De onderzoeksplatforms ontvingen stukken hierover na een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur).

Overleg met Rusland is precair, omdat Nederland en veel andere landen sancties instelden na het neerschieten van vlucht MH17 in de zomer van 2014. Ook de Russische annexatie van de Krim was een reden. De werkgroep werd eveneens opgeschort, maar in 2018 hervat vanwege het belang van energie in de bilaterale relatie met Rusland, stelde het kabinet la..

