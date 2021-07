Begeleiding jonge moeders blijkt schot in de roos: ‘Marianne heeft altijd een antwoord’

Door kwetsbare moeders vanaf de zwangerschap intensief te begeleiden, groeien hun kinderen gezonder op. ‘Ik kreeg een complete reset’, zegt de jonge moeder. ‘Die oude ik is er niet meer.’

Twee keer per maand komt verpleegkundige Marianne van Dijk langs bij Daniëlle van Middendorp, die een halfjaar geleden is bevallen van dochter Chloe.

Barneveld

‘Voor mij’, zegt Daniëlle van Middendorp (26) vanuit de keuken van haar nieuwbouwwoning in Barneveld, ‘is Marianne een deel van de familie. Echt. Zo voelt het.’

Van Middendorp is een halfjaar geleden voor het eerst moeder geworden. Op een speelkleed in de woonkamer worstelt dochter Chloe zich van rug naar buik. En Marianne? Dat is de verpleegkundige die haar al sinds haar zwangerschap intensief begeleidt.

‘We proberen er een positieve wending aan te geven’, zegt Van Dijk.

enorme gevolgen

Een programma als VoorZorg is geen overbodige luxe. Zo bleek onlangs uit een wetenschappelijke studie van de Erasmus School of Economics dat een lastige t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .