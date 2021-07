Luisterlijn voert recordaantal gesprekken

De Luisterlijn biedt een luisterend oor voor steun in moeilijke situaties, of voor wie 'gewoon' even wil praten.

Amersfoort

In totaal werden er via telefoon en chat 357.269 gesprekken gevoerd. Dat is zo’n twaalf procent meer dan in 2019, blijkt uit het jaarverslag dat dinsdag verscheen. De stijgende lijn heeft zich in de eerste helft van dit jaar doorgezet, meldt woordvoerder Bonnie van ‘t Foort.‘We voeren nu al meer gesprekken dan het gemiddelde per maand in 2020.’ Het gaat dan om circa 1200 extra gesprekken per maand. ‘Het betekent dat we continu zoeken naar nieuwe vrijwilligers. Die zijn hard nodig en kunnen zich aanmelden via onze site.’

Vooral tijdens de eerste lockdown in de coronacrisis nam het aantal oproepen fors toe, signaleert Van ‘t Foort. ‘Veel mensen zochten steun, wilden hun verhaal kwijt of even hun hart luchten.’ Bekeken over h..

