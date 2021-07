Etappe 12 - Vanbinnen zingen op de fiets van Hilversum naar Veenendaal

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de elfde etappe fietst Margot Berends.

Het vlinderstuur is nog doorweekt van de regen, maar als ik de ND-fiets uit het rek haal, is het droog weer. De eerste etappe gaat van Hilversum naar Soest. Ik zoek me een weg de stad uit en kom daarbij langs het gebouw van de KRO. ‘Verum, bonum, pulchrum’, staat op de gevel. Zodra mijn blik op het woord bonum valt begint de Taizé-canon ‘Bonum est confidere’ door mijn hoofd te zingen. Dat stopt pas als ik in Woudenberg een carillon een wijsje uit de Zauberflöte hoor tingelen, dat zich de verdere tocht in m’n binnenoor nestelt. Maar zover ben ik nog niet.

droge ogen

Eerst fiets ik langs betoverende smalle bospaadjes door overdadig groen. Pas bij Soest kom i..

