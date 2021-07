Viroloog Bert Niesters vraagt zich vertwijfeld af: ‘Hoe ga je in quarantaine op een camping?’

Groningen

Volgens ANVR-directeur Frank Oostdam is het zeker niet onveiliger om ‘gevaccineerd en getest’ door de Portugese hoofdstad Lissabon te lopen, dan ‘ongevaccineerd en ongetest door donkerrood Groningen’. Daarmee refereert Oostdam aan de hoge besmettingscijfers in onder meer het noorden van Nederland, de afgelopen weken. Maar de Groningse viroloog en hoogleraar Bert Niesters vindt het een vreemde redenering. ‘Als ik in Groningen positief word getest, kan ik snel naar huis om in quarantaine te gaan. Dat geldt niet als je ergens in het buitenland zit.’

Toch heeft de reisbranche het voor elkaar gekregen dat Nederland voor andere EU-landen alleen nog groene of gele reisadviezen hanteert. Uit groene gebieden kunnen mensen zonder aanvullen..

