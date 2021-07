‘Geloof geeft geen vrijbrief om homo’s te beledigen’

Advocaat Gerard Spong pleit woensdag bij het gerechtshof in Den Haag voor vervolging van de Krimpense dominee Anthonie Kort wegens het beledigen van homo’s. ‘Hij is te laf om te zeggen dat hij homo’s op het oog heeft.’

2016-03-01 00:00:00 AMSTERDAM - Advocaat Gerard Spong tijdens de theatervoorstelling Advocaat van de duivel in het DeLaMar Theater. Verschillende strafpleiters zijn te gast en sluiten het het toneelstuk af door als rechter op te treden. Na de voorstelling ging Spong in gesprek mer regisseur Ursul de Geer en beantwoordt vragen uit het publiek. ANP KIPPA EVERT ELZINGA

Heeft de oud-gereformeerde dominee Anthonie Kort homo’s beledigd, of vallen zijn uitlatingen onder de vrijheid van godsdienst? Namens Leon Houtzager, voormalig VVD-burgerraadslid, probeert topadvocaat Gerard Spong het gerechtshof in Den Haag te overtuigen van het eerste.

Begin vorig jaar legde Kort, predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel, in een brief impliciet een link legt tussen corona en mensen die niet volgens het traditionele man-vrouwbeeld leven. Houtzager vond dat beledigend voor homo’s. Het Openbaar Ministerie ging echter niet tot vervolging over. Via een zogeheten artikel-12 procedure wil Spong de rechters alsnog zover krijgen.

