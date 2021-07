Hester werkt in de enige Nederlandse dassenopvang: ‘Het is onze morele plicht om deze dieren te helpen’

Hester Bartels (54) komt iets na het afgesproken tijdstip aan in Huis Wylerberg, een villa op de Duivelsberg in het dorp Beek. Ze verontschuldigt zich en geeft in één adem door een verklaring: het was een latertje de avond ervoor. ‘Er is weer een das binnengekomen. Ik ga zo eerst kijken hoe het met hem is.’

In Huis Wylerberg is de enige dassenopvang van Nederland gevestigd. In 1981 werd die opgericht, ter bescherming van alle marterachtigen in Nederland. De stichting, inmiddels een dochter van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en aangesloten bij Stichting DierenLot, draait op donaties.

Bartels gaat voor naar de kelder van de villa, waar zich verschillende ruimtes bevinden. Er hangt een apart luchtje in de kelder. ‘Dat is musk,’ ver..

