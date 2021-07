Etappe 11 - Een zege(n)rit van Nijkerk naar Hilversum die start met een enorme klap

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de elfde etappe fietst Dirk Jan van Deursen.

De Mariakerk in Bussum. (beeld nd)

Koud terug van mijn vakantie in Italië begint mijn eerste werkdag op de fiets. Je kunt dat als het betere uitstelgedrag zien voor de mensen die hun werk als een last ervaren. Of als een extra feestje voor hen die iedere dag staan te popelen om weer aan het werk te mogen. (Voor de duidelijkheid: ik behoor tot die tweede groep).

Vertrekpunt is Nijkerk. Om daar te komen moet ik mij behelpen met vervangend Openbaar Vervoer; het treinverkeer vanaf Amersfoort is deze ochtend niet op gang gekomen. Gedwee stap ik met mijn medereizigers in de touringcar en neem plaats in een lege rij. Vlak voor station Nijkerk schrikken we van een enorme klap, die gepaard gaat met stofontwikkeling. We kijken elkaar hevig geschrokken aan. ‘We leven nog!’ roep ik la..

