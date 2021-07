Wie is de schuldige van de dijkdoorbraak in Reeuwijk: de koe of de rivierkreeft?

Koeien op het land achter de Tempeldijk in Reeuwijk hebben natte voeten nadat de dijk is doorgebroken. Dat had niets te maken met de overstromingen in Limburg, maar wat is dan wel de oorzaak?

Reeuwijk

Bij wateroverlast is dezer dagen de alertheid groot. Dus toen maandagochtend een deel van de Middelburg-Tempelpolder in het Zuid-Hollandse Reeuwijk onderliep, cirkelde er direct een politiehelikopter over. Maar met de ­recente hoge waterstanden in Limburg heeft deze dijkdoorbraak niets te maken, liet de Veiligheidsregio Hollands Midden meteen weten.

De vraag is nu: waarmee dan wel? Zijn het de koeien die de Tempeldijk hebben vertrapt, waardoor die is verzwakt, gaan schuiven en uit­eindelijk lek raakte? Of is het de schuld van de Amerikaanse ­rivierkreeft, een exoot die in heel Nederland problemen veroorzaakt – problemen van dien aard dat er op het ministerie van Natuur een ‘kwartiermaker’ is aangesteld om de kreeftenplaag te beteu..

