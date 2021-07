Confrontatie met Holocaustoverlevenden helpt tegen antisemitisme ‘voetbalsupporters’

Amersfoort

Dat een overstap van Feyenoord naar Ajax gevoelig ligt, weet elke voetballer. Toch koos Steven Berghuis ervoor om te vertrekken uit Rotterdam en voor de concurrent uit Amsterdam te gaan spelen. Het levert veel boze reacties op, die soms ver over de schreef gaan. Zo was zaterdag in Crooswijk een antisemitische graffiti-schildering te zien waarop Berghuis met een extra grote neus in een gevangenispak met een Jodenster was afgebeeld. ‘Joden lopen altijd weg’, stond er naast de tekening. De gemeente Rotterdam heeft de afbeelding inmiddels verwijderd.

Het incident vestigt opnieuw de aandacht op antisemitische uitingen in de sport. Het Centrum Informatie en Documentatiecentrum Israël (CIDI) vraagt daarom in een open brief excuses v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .