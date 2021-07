Zelfdodingspoeder blijft de gemoederen verhitten. ‘Repressie leidt tot handel’

Den Haag

Moeten mensen die dat willen, kunnen beschikken over een zelfdodingsmiddel? Die vraag is weer actueel, nu een 28-jarige man uit Eindhoven vastzit op verdenking van hulp bij zelfdoding. Zeker zes mensen zouden zijn overleden na inname van een middel dat hij verkocht, denkt het Openbaar Ministerie. Hij ging over de schreef, erkent de Coöperatie Laatste Wil (CLW), die afstand neemt van de handel in het zelfmoordmiddel door de Eindhovenaar. ‘Maar repressie leidt tot handel’, beklemtoont CLW eveneens.

Anders dan het D66-wetsvoorstel over een stervensregeling bij ‘voltooid leven’, bepleit CLW de beschikbaarstelling van dodelijke middelen zodat mensen helemaal zelf kunnen beslissen over hun levenseinde. De organisatie is hierover afgelop..

