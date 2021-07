Excuses van Simons voor gedrag Gario

Den Haag

Simons deed haar uitspraken zaterdag tijdens een online ledenvergadering van de partij, waar eerder ook voorzitter Jursica Mills al was ingegaan op de kwestie.

Het Tweede Kamerlid zei sorry tegen alle mensen die zich onveilig hebben gevoeld door het gedrag van Gario, die op plek twee stond van de kieslijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens Simons had de rol van Gario binnen de partij voorkomen kunnen worden. ‘We werden gewaarschuwd dat we het paard van Troje hadden binnengehaald. We hebben dat niet serieus genomen en dat reken ik mijzelf het meeste aan. Het spijt mij.’ Ook Mills bood aan degenen die meldingen indienden excuses aan. Het gaat om zestien melders, ‘van kleur, witte mensen en zwarte mensen’.

Gario vertoonde volge..

