Onderzoek is ‘schreeuw om hulp’ voor jongeren met een beperking: ‘Noem ons vaker’

De 17-jarige Rick, die kampt met een chronische aandoening van zijn immuunsysteem, wil niet met zijn echte naam in de krant. ‘Ik wil voor anderen niet traceerbaar zijn op mijn aandoening’, vertelt hij. ‘Zet liever mijn persoon centraal, niet wat ik mankeer.’

De vwo-6-leerling deed mee aan het onderzoek om beleidsmakers bewust te maken van het leven met een beperking in coronatijd. Overigens was dat niet per se altijd nadelig voor hem, merkte Rick.

Hij vertelt: ‘Voor de coronatijd was ik weleens langere tijd ziek en kon ik niet naar school, maar nu liep ik minder achterstand op omdat de lessen online beschikbaar waren en ik ook online toetsen kon maken.’

Tegelijk beseft hij: ‘Ik zit wel in een risicogroep, d..